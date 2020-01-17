شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وليد أزارو عفريت "تعطل سحره" فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية شبه موافقة من النادى الاهلى على رحيل وليد أزارو لاعب الفريق ، بعد التعاقد مع السنغالى اليو بادجى ، لتدعيم مركز الهجوم فى القلعة الحمراء .

ورغم أن وليد أزارو أصيب بالعقم التهديفى وسط هجوم من جماهير الحمراء، إلا أنه يمتلك موهبة هجومية و مقومات عالية تساهم فى نجاحه للوصول إلى المرمى.

وبعد فترة من الانقطاع عن تسجيل الأهداف عاد أزارو للتهديف خلال الشهر الماضى ، حيث سجل هدفين فى مواجهة دور الـ 32 بكأس مصر أمام بنى سويف فى المواجهة التى فاز فيها الأهلى 3 / 1 و تأهل من خلالها إلى دور الـ 16 .

واعترض أزارو خلال الساعات الماضية على قرار الجهاز الفنى باستبعاده من مواجهة طنطا فى بطولة الدورى ، ودخل فى مشادة مع الدير الفنى قبل المباراة ، ليتم توقيع عقوبة مالية عليه .

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، خاصة فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى لفكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو افريقيا.

في الموسم الجاري لم يشارك وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي سوى في 11 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدف، وهي أرقام ليست جيدة مقارنة بالموسم الأول للمغربي مع القلعة الحمراء، عندما تصدر قائمة هدافي الدوري العام بـ 18 هدفاً محطماً الأرقام القياسية، ويبدو أن أزارو لم يقدم أوراق اعتماده للسويسري بشكل كامل حيث يميل فايلر إلى الاعتماد على مروان محسن أكثر من أزارو في المباريات الأخيرة.

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وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلي في صيف 2017، شارك المغربي في 89 مباراة مع الأهلي سجل 41 هدفاً وصنع 16 آخرين.



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ازارو



اللاعب المغربى



سيلفى ازارو