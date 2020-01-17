شكرا لقرائتكم خبر عن "النبى قبل الهدية".. تمثال فرعونى ومصحف و دروع ..هدايا المزين للمدربين فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا خطف الأنظار إليه خلال الفترة الأخيرة، رغم سوء نتائج الفريق ووقوعه فى المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط ، ولكن بسبب مواقفه مع المدربين للفرق المنافسة فى المباريات ببطولة الدورى .

واعتاد أيمن المزين على تقديم هدايا تذكارية لمدربى الفرق التى يواجهها فى البطولة المحلية، حيث تعددت الهدايا واختلفت، فمنهم من حصل على هدية فرعونية ، وأخر على تمثال ، وأخر على درع أو مصحف.

وأخر هذه الهدايا ما قدمه لرينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، حيث اهداه تمثال فرعونى عبارة عن رأس توت عنخ أمون ، قبل المباراة، والتقطا الصور التذكارية معا قبل المباراة التى أقيمت أمس فى الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى .



المزين وحسام حسن

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كما قام المزين بإهداء حسام حسن وقت كان مديرا فنيا لسموحة درع تذكارى قبل المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الخامسة من الدورى .



المزين وطارق يحيى

ومواصلة لرحلة المزين فى تقديم الهدايا ، فقام بإهداء طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش " مصحف" قبل بداية اللقاء. الذى جمع طنطا و الجيش .



تمثال فرعونى

ولم تكن هذه هى هدايا المزين فقط ، بل رحب بباتريك كارتيرون ، المدير الفنى للزمالك ، مهديا إياه تمثال فرعونى تذكارى ، قبل المباراة التى جمعت الفريقين فى البطولة المحلية .

وكذلك فقد أعطى سبيستيان دسابر درع تذكارى قبل مباراة طنطا و بيراميدز فى الجولة الثانية من بطولة الدورى .

وتقدم المزين باعتذار إلى مجلس ادارة نادى طنطا، برئاسة فايز عريبى، والجمهور عقب الأداء السئ الذى ظهر عليه اللاعبين خلال مباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى .

سجل خماسية الاهلي ، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر