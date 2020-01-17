شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل الجمعية العمومية لتعديل اللائحة إلى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، على تأجيل الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسى إلى شهر يونيو المقبل بدلا من فبراير، خاصة وأن اللجنة تسعى لكسب أكبر وقت ممكن لمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة فضلا عن عدم تقديم الأندية مقترحات للنظر فيها، لذا استقرت اللجنة على التأجيل حتى يونيو المقبل.

وقررت اللجنة الخماسية الدعوة لجمعية عمومية عادية لمناقشة التعديات المقترحة على لائحة النظام الأساسى، باعتبارها من أهم الملفات التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".. وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من "فيفا" بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح الفيفا.

على صعيد متصل، أكد مسئولو اللجنة الخماسية على تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات الدورى، نافين ما تردد بشأن تطبيق التقنية فى بعض المباريات فقط نظرا للتكلفة الكبيرة للتقنية، كما أكد مسئولو الجبلاية أن خزينة اتحاد الكرة ستتحمل وحدها تكلفة تطبيق التقنية والتى تصل إلى مليون يورو فى الموسم الواحد.

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أعرب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سعادته عن بداية الحكام في التدريب على تقنية الفيديو الـ "VAR" ،واصفاً إيها بالمبشرة للغاية.

وقال الغندور: "يجب نسيير على قوانين الفار، التي وضعها الفيفا، ولايجوز اختراقه"، موضحا:"تم تدريب الحكام اليوم على ثلاث حالا، كحكم وحكم فار، وفار مساعد، قدموا مردود جيد خلال التدريب".

أضاف رئيس لجنة الحكام ، أنه "بدأنا التدريب على الفار، بالآمس والحكام ظهروا بمستوى مبشر في المراحل الأولى للتدريب"، مؤكدا:"هذه هى المرحلة الأصعب في التدريب، لأننا نعرف الحكام قوانين الفار، ومتى يتدخل خلال اللقاء".

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة التعاقد على 4 عربيات نقل تليفزيونى بداية من الدور الثانى من عمر الدور المصرى، الذى ينطلق أوخر فبراير المقبل، نظرا لتطبيق تقنية الفيديو.