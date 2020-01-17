الزمالك يبدأ الإستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه فى العاشرة صباح اليوم الجمعة بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الخميس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين فى الجولة الـ13 لبطولة الدورى الممتاز.

ويبدأ الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون اليوم التجهيز للقاء المصرى البورسعيدى المقرر إقامته باستاد الجيش ببرج العرب الاثنين المقبل.

وأعرب «كارتيرون» عن سعادته بالأداء الذى ظهر عليه لاعبوه والروح القتالية التى لعبوا بها أمام الجونة، مشيرا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة سواء فى المسابقة المحلية أو البطولة الأفريقية وأنه مستمر فى سياسة التدوير التى

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ينتهجها فى أضيق الحدود ولمصلحة الفريق حتى لا يصاب لاعبوه بالإجهاد.

وأضاف المدير الفنى أنه راض تماما عن الأداء والنتيجة وأنه سعيد أيضاً بالمستوى الذى ظهر عليه محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق فى أول مشاركة له بعد فترة غياب بسبب الاصابة، مشيرا إلى أنه قام بدور محورى داخل المستطيل الأخضر فى الضغط من الأجناب مع محمد اوناجم على الفريق المنافس فى نصف ملعبه ونجح فى إحراز هدف وصنع آخر، مشدداً على

أن غياب بعض اللاعبين عن مباراة المصرى المقبلة مؤثر مثل طارق حامد ولكنه سيسعى لتجهيز البديل وأن جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة سيحصلون على فرصتهم كاملة وليس هناك لاعب خارج حساباته، كما يزعم البعض، كما أشاد المدير الفنى أيضاً بالمستوى الذى ظهر عليه حارس المرمى محمد أبوجبل والذى ذاد عن مرماه ببسالة.

وأشار المدير الفنى إلى أنه يلعب كل مباراة منفصلة عن الأخرى يبحث فيها فقط عن تحقيق الفوز دون النظر إلى نتائج المنافسين.

من ناحية أخرى أثبت الفحص الطبى المبدئى لعبدالله جمعة لاعب الفريق إصابته بشد قوى فى العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة الجونة ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للأشعة اليوم للتأكد من حجم الإصابة وفترة غيابه عن المباريات.