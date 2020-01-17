البدري يطير الي انجلترا لتابعة المحترفين.. وجلسة خاصة مع محمد صلاح

وافق عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على طلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني بالسفر إلى إنجلترا والبرتغال لمتابعة اللاعبين المحترفين، ولم يتبق سوى تحديد الموعد النهائي.

وكان حسام البدري قد تقدم بطلب لاتحاد الكرة، يؤكد حاجته السفر لإنجلترا والبرتغال لمتابعة اللاعبين المحترفين هناك عن قرب.

ويتواجد في إنجلترا عدد من اللاعبين

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المصريين، أبرزهم محمد صلاح، جناح ليفربول ، وأحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه ثنائي أستون فيلا، وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون، وسام مرسي لاعب ويجان أتلتيك.

ومن المنتظر أن يشهد سفر البدري لإنجلترا جلسة مع محمد صلاح، عقب الأزمات الأخيرة التي حدثت بين اللاعب واتحاد الكرة،

والتي اشتعلت بعد عدم اعتماد تصويت مدرب وقائد الفراعنة لصلاح في جائزة الأفضل التي نظمها الاتحاد الدولي (الفيفا)، وما تبع ذلك من ردود أفعال غاضبة من صلاح بعدم حضور حفل جوائز الأفضل الذي نظمه الكاف في مصر، وحذف صفته كلاعب بالمنتخب المصري من حسابه على تويتر.

ولم يلعب صلاح للمنتخب المصري منذ تولي حسام البدري المسئولية خلفًا للمكسيكي أجيري في سبتمبر الماضي، لاعتذاره عن المعسكر الأول، وإصابته قبل انطلاق المعسكر الثاني.