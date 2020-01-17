البدري يستقر على عودة كهربا وأبوجبل لمنتخب مصر

أبدى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ارتياحه للمستوى المميز الذي ظهر عليه محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي والذي بدأ مهمته مع الأهلي بأداء قوي كلله بهدفين في شباك طنطا.

وحرص البدري على حضور مباراة الأهلي وطنطا بالدوري الممتاز، والتي حسمها المارد الأحمر بخماسية نظيفة، وأشاد بمستوى كهربا، مؤكدًا أنه يضع اللاعب دائمًا ضمن حساباته وسعيد بعودته للمشاركة والتسجيل.

وانتقد البدري في حديث لأحد مساعديه فقط زيادة وزن اللاعب بعض الشيء، إلا أنه يقدر غيابه عن المشاركات

لفترة وصلت إلى 3 أشهر وأنه سيستطيع العودة إلى لياقته الكاملة خلال الفترة المقبلة مع الاستمرار.

وعلمت «الوفد» أن كهربا من العناصر المهمة في خطة البدري، بجانب رمضان صبحي ومحمود حسن «تريزيجيه» في الخط الهجومي للفراعنة، ويسعى لزيادة المنافسة بينهم لتصب في النهاية لصالح المنتخب الأول.

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على الجانب الآخر، ارتفعت بقوة أسهم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك، في التواجد ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب، خصوصًا بعدما

تلقى اتصالًا من أيمن طاهر مدرب حراس الفراعنة، ومدربه السابق في القلعة البيضاء بعد ظهوره بمستوى قوي مع فريقه بالدوري ودوري أبطال إفريقيا.

واستغل أبوجبل الفرصة بأفضل صورة ممكنة عندما اختاره الجهاز الفني للقلعة البيضاء ليحل بدلًا من محمد عواد الذي تراجع مستواه بشدة، إلا أن حارس سموحة السابق تألق وحرس عرين الزمالك في 5 مباريات ولم يسكن شباكه سوى هدف وحيد خلال مباراة زيسكو يونايتد بزامبيا.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للمنتخب، عن أن أبوجبل أصبح الحارس الثاني في حسابات الجهاز الفني للفراعنة بعد محمد الشناوي الذي يحافظ على مكانته كحارس مصر الأول في ظل مستواه المميز مع القلعة الحمراء.