جيرالدو يرفض عرض الصفاقسي .. وازارو ينتظر عرضاً سعودياً

رفض الأنجولى جيرالدو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم عرضاً رسمياً من الصفاقسى التونسى لضمه فى شهر يناير الجارى وتمسك بالبقاء مع الأهلى بينما يترقب المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمرعرضاً من نادى الاتفاق السعودى لضمه على سبيل الإعارة بنية البيع. لضمه على سبيل الإعارة بنية البيع. ومن المقرر أن يعلن الأهلى رحيل أزارو فى الساعات القادمة بعد موافقة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على الاستغناء عنه لإفساح المجال لضم لاعب أجنبى جديد. لإفساح المجال لضم لاعب أجنبى جديد. واحتوى مسئولو الأهلى غضب المدافع ياسر إبراهيم الذى طلب الرحيل فى الساعات الماضية لنادى إنبى الذى طلب ضمه بصفة رسمية، وعقد اللاعب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء اتفق خلالها على البقاء ووعود بالحصول على الفرصة كاملة.

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