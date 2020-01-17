اليوم.. فراعنة اليد يواجهون كينيا فى ثانى جولات أمم إفريقيا

يلتقى المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد مع كينيا فى الواحدة ظهر اليوم الجمعة فى الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا التى تحتضنها تونس فى الفترة من 16 يناير إلى 26 يناير بمشاركة 16 منتخبًا.

ويلتقى فى نفس المجموعة الكونغو الديمقراطية مع نظيرتها غينيا.

وفى المجموعة الثانية تواجه ليبيا منتخب أنجولا، فيما تلعب نيجيريا أمام الجابون، وفى المجموعة الثالثة تصطدم تونس صاحبة

الأرض والجمهور بكوت ديفوار، فى حين تلعب الكاميرون مع الرأس الأخضر.

وفى المجموعة الرابعة يلتقى المنتخب الجزائرى مع الكونغو، وتلتقى المغرب مع زامبيا.

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ومن جانبه أكد الإسبانى جارسيا بارندو سعيه لتحقيق الانتصار أمام غينيا بالرغم من صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفنى واللاعبين مصرون على تحقيق الانتصارات فى جميع

المباريات بالبطولة الإفريقية للتتويج بها والتأهل للأوليمبياد المقبلة، لمواصلة إنجارات كرة اليد المصرية وإسعاد الجماهير.

وأضاف بارندو أن البطولة الإفريقية تضم منتخبات قوية ما يجعل المنافسة شرسة للتتويج باللقب القاري، مؤكدًا أن مستوى الكرة الإفريقية تطور بشكل ملحوظ فى الفترات الأخيرة.

وأكد مؤمن صفا رئيس بعثة المنتخب الوطنى وأمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد، أن بعثة الفراعنة بخير ولا توجد عوائق إدارية أو فنية، مشيرًا الى أن لاعبى المنتخب الوطنى بحالة معنوية عالية وعازمون على تحقيق اللقب القاريوالتأخل للأوليمبياد.