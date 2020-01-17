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تأجيل مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندري فى البطولة العربية

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قرر الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى لقاء الاياب بدور الثمانية للبطولة العربية، كأس محمد السادس للأندية الأبطال لمدة يومين لتقام

فى السادسة مساء يوم 26 بدلا من 24 يناير باستاد الاسماعيلية.. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الاسماعيلى بهدف نظيف دون رد.

وأكد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن المباراة صعبة على الفريقين لافتا الى ان الفرصة ما زالت سانحة أمام لاعبى الاتحاد من اجل الصعود الى الدور قبل النهائى للبطولة.

 

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