الفيوم بقيادة كرم جابر فى اختبار صعب أمام الالمونيوم يوم الأحد المقبل

يلتقى فريق الفيوم لكرة القدم الأحد مع فريق الألمونيوم فى ملعبه بنجع حمادى فى أول مباريات الدور الثانى، وتحت قيادة فنية جديدة للكابتن كرم جابر المدير الفنى السابق لبلدية المحلة، والذى تم تعيينه مؤخرا خلفا للكابتن محمد يوسف.

ولقاء فريق الفيوم فى مواجهة الألومنيوم، بنجع حمادى صعب لأبناء الفيوم، خاصة أنهم استطاعوا الفوز على أبناء ياسر الكنانى فى الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى دخول الألومنيوم المنافسة على الصعود للأضواء وارتفاع رصيده إلى 22 نقطة ووصوله

إلى المركز الثالث ولا يفصله سوى نقطتين فقط عن البنك الأهلى صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة.

ويأمل الفيوم فى تحقيق الفوز لتكون بدايه قويه ويقترب من المقدمه واستعد الفريق جيدا، ويدخل فريق الفيوم فى معسكر بمجع حمادي السبت ويغييب للايقاف محمد رفعت وكريم الشافعي وهما من العناصر الهامه فى الفريق، وقام الجهاز الفني بتجهيز البديل لهم.

Advertisements

وكان الفريق قد ابرم حني الان صفقتين خلال

انتقالات يناير وهم علي عفيفي مهاجم الاولمبي السكندري ومحمود عرفات من كوكاكولا.

بدأ فريق الفيوم الموسم تحت قيادة الكابتن محمد محسن أبو جريشة كمديرا فنيا، ثم رحل عقب الخسارة فى أكثر من مباراة، وجاء محمد يوسف بديلا له، و تحسنت نتائج الفريق بشكل نسبي، ولكنه رحل ايضا ومعه المدرب سيد عامر وتم مؤخرا التعاقد مع كرم جابر. كمدير فنى واحمد عبد الله مدرب عام.

ويحتل فريق الفيوم، المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى بالقسم الثانى برصيد 13 نقطة، من أصل 11 مباراة خاضها الفريق خلال مسابقة الدوري، وفاز فى أربعة مباريات وتعادل فى مباراة، وخسر فى ست مباريات.