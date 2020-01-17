رياضة | بعد تجديد عقده مع شالكه.. موهبة المغرب يثير الجدل بتصريحات مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تجديد عقده مع شالكه.. موهبة المغرب يثير الجدل بتصريحات مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اللاعب الدولي المغربي أمين حارث المحترف ضمن صفوف نادي شالكه الألماني عقد جديد مع فريقه الألماني شالكه حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.



وقال آمين حارث بعد تحديد عقده:" احلم بتحقيق قفزة نوعية واللعب في صفوف أندية أوروبية كبيرة مستقبلا المدرب ديفيد فاجنر، لعب دورًا محوريًا في تألق الفريق هذا الموسم بعد الأزمة التي عاشها الموسم الماضي".

وأضاف حارث:" أريد في يوم من الأيام أن ألعب في صفوف فرق تكون دائمًا حاضرة في ربع ونصف نهائي أو نهائي دوري أبطال أروبا اريد أن أتقدم إلى الأمام، لكنني ألعب الآن في صفوف نادٍ كبير، وأنا مدين له بالكثير، ولذلك مددت عقدي معه حتى أضع نهاية لكل التكهنات".