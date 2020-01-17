رياضة | سيتين يحسم مصير نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيتين يحسم مصير نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة الحالي حسم مصير التشيلي أرتورو فيدال نجم وسط الفريق مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فيدال كان يرغب في الاستمرار مع برشلونة فقط بسبب ثقة الألماني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة السابق في قدراته.



وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن سيتين تحدث مع بعض العاملين بالنادي الكتالوني عن أسلوب اللعب الذي يريد فرضه على الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سيتين عقد بعض الاجتماعات الفنية مع المسئولين واتخذ بعض القرارات مثل استمرار فيدال حتى نهاية الموسم وإطالة تواجد ريكي بويج في الفريق الأول.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة ستناقش مستقبل فيدال مجددًا في الصيف المقبل لأن النجم التشيلي سيدخل الموسم الأخير في عقده مع البارسا.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن سيتين يعتبر شخصية فيدال وقوته الجسدية ستكون لهما فائدة في الفريق الذي يحتاج إلى القوة.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أنتر إنتر ميلان من أكثر المهتمين بالتعاقد مع فيدال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.