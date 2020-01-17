رياضة | ريال مدريد يطوي صفحة بوجبا

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني سيصرف النظر عن ضم متوسط ميدان مانشستر يونتايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا بول بوجبا.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية، أن إدارة النادي الملكي أزالت بوجبا من قائمة إهتمامتها، بالرغم من رغبة المدير الفني الفرنسي للفريق زين الدين زيدان بإستقدامه.

وأضافت سبورت في تقريرها، أن إصابات بزجبا المتكررة والمشاكل التي يقوم اللاعب بافتعالها خارج الملعب هي السبب الرئيسي وراء تحول الريال عن اللاعب، بالإضافة لتألق لاعب الوسط الأوروجواياني الشاب فيديريكو فالفيردي في الفترة الحالية. Advertisements

ويتجه ريال مدريد لأهداف أخرى في وسط الملعب في الفترة الحالية، للتعاقد معها في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبرز النجمين، دوني فان دي بيك لاعب فريقأياكس أمستردام الهولندي، والإسبانب فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي كأقرب الأسماء المتوقع انتدابها من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لا سيما الأول التي أشارت عدة تقارير لوججود اتفاق حول ضمه بالفعل.

من جهة أخرى، زعمت "توتو سبورت" الإيطالية، أن بوجبا لم تبق له خيار سوى العودة لناديه السابق يوفنتوس، المهتم الوحيد بخدمات بوجبا حالياً بعد إنسحاب ريال مدريد.