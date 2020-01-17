رياضة | الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن المغربي وليد أزارو نجم الأهلي تلقى اتصالات كثيرة من وكيل أعماله أخبره فيها عن رغبة إدارة الزمالك في ضمه إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأكدت التقارير الصحفية أن جهاز الكرة في الزمالك يخطط للتعاقد مع أزارو في حال رحيله عن الأهلي رسميًا في الساعات القليلة المقبلة خصوصًا أن أزارو سبق له اللعب تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الحالي.



وأوضحت التقارير الصحفية أنه من المقرر أن يحسم أزارو موقفه من عرض الزمالك في الساعات القليلة المقبلة.