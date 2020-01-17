رياضة | ليفربول ينافيس برشلونة على جوهرة باير ليفركوزن

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ينافيس برشلونة على جوهرة باير ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 17/يناير/2020 - 09:14 ص
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ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول يخطط لتقديم عرضا فلكيا من أجل الفوز بخدمات الألماني كاي هافيرتز البالغ من العمر 20 عاما نجم باير ليفركوزن الألماني.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة ليفربول مستعدة لدفع 125 مليون يورو من أجل ضم نجم المنتخب الألماني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إذا تمت الصفقة فستكون أكبر صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث ستتخطى قيمة التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والتي بلغت 85 مليون يورو.
وأفادت الصحيفة الألمانية أن عقد هافيرتز مع ليفركوزن يمتد حتى صيف 2022.
وذكرت الصحيفة الألمانية أن النجم الألماني خاض 21 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف فقط، حيث تراجع مستواه في الجولات الأخيرة لمرحلة ذهاب الدوري الألماني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بجانب ليفربول فإن هافيرتز يحظى باهتمام أندية أوروبية كبيرة على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة ليفربول مستعدة لدفع 125 مليون يورو من أجل ضم نجم المنتخب الألماني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إذا تمت الصفقة فستكون أكبر صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث ستتخطى قيمة التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والتي بلغت 85 مليون يورو.
وأفادت الصحيفة الألمانية أن عقد هافيرتز مع ليفركوزن يمتد حتى صيف 2022.
وذكرت الصحيفة الألمانية أن النجم الألماني خاض 21 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف فقط، حيث تراجع مستواه في الجولات الأخيرة لمرحلة ذهاب الدوري الألماني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بجانب ليفربول فإن هافيرتز يحظى باهتمام أندية أوروبية كبيرة على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ كان قد أبدى رغبته في ضم هافيرتز الذي عبر هو الآخر عن ترحيبه باهتمام العملاق البافاري مؤكدا أنه يتصور إمكانية الانتقال إلى صفوفه.
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