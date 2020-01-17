رياضة | ليفربول ينافيس برشلونة على جوهرة باير ليفركوزن



وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة ليفر

بول مستعدة لدفع 125 مليون يورو من أجل ضم نجم المنتخب الألماني.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إذا تمت الصفقة فستكون أكبر صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث ستتخطى قيمة التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والتي بلغت 85 مليون يورو.