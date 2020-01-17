رياضة | سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة سيقوم بتغيير نظام الفريق في التعامل مع المباريات وذلك قبل خوضه مواجهته الأولى أمام غرناطة الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين في الدوري ال

إسباني.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيتين قرر إجراء دورات تدريبية أيام المباريات التي يخوضها الفريق وأن لاعبو الفريق أدوا بذلك 4 جلسات مران إضافية.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيواجه غرناطة مساء الأحد المقبل وأن سيتين قرر أن يتدرب اللاعبون في الصباح مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ذلك يعتبر تغييرا جديدا مقارنة بالنظام الذي كان يسير عليه الفريق تحت قيادة إرنستو فالفيردي بينما كان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الحالي وبرشلونة السابق يعتمد على نفس نظام سيتين.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه حتى الآن ليس من المؤكد إذا كان سيستمر هذا النظام في الفترة المقبلة أم أنه بسبب مباراة سيتين الأولى فقط.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة أجرى مرانا صباح اليوم على أن يعود للتدريب مساء غد الجمعة ثم صباح السبت يتبعه مؤتمراً صحفياً لسيتين بينما سيتدرب الفريق يوم الأحد في الساعة الثانية عشر ظهراًً بالتوقيت المحلي.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيجري مرانا للتعافي ظهر الإثنين استعدادا لمواجهة إيبيزا في كأس الملك يوم الأربعاء