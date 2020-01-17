رياضة | بالأرقام.. مسيرة الأهلي محليًا وإفريقيًا خلال الموسم الحالي

وحقق النادي الأهلي العلامة الكاملة في تلك اللقاءات بالفوز دون خسارة نقطة واحدة بنسبة فوز 100%.

سجل لاعبو الأهلي 39 هدف، بواقع 33 هدفاً في بطولة الدوري، وثلاث أهداف في لقاء السوبر ضد الزمالك ومثلها في لقاء دور الـ 32 من بطولة الدوري المصري.

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