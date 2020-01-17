رياضة | هل يكتب قدوم فيرنانديز نهاية بوجبا مع مانشستر يونايتد ؟

وتسببت مشاكل بوجبا في رغبة مانشستر يونايتد في التخلص من اللاعب حسب التقارير المقربة من اليونايتد، حيث من المقرر أن تقوم إدارة الفريق بالإستماع للعروض المقدمة له.

وأصبح فريق يوفنتوس الإيطالي هو المهتم الوحيد حالياً بخدمات بوجبا، بعد أن صرف ريال مدريد النظر عن ضم اللاعب وفق التقارير، لاسيما بعد تهكم رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز عليه في إحدى الللقاءات الصحفية.