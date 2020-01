رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة مان يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد 19 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

- أرسنال vs شيفيلد يونايتد.

برايتون vs استون فيلا.

مانشستر سيتي vs كريستال بالاس.

نوريتش سيتي vs بورنموث.

ساوثهامبتون vs ولفرهامبتون.

وست هام vs إيفرتون.