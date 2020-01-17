رياضة | شباك الاتفاق تحقق لصالح الشهري مبتغاه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباك الاتفاق تحقق لصالح الشهري مبتغاه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الهلال أن يحقق فوزًا على نظيره الاتفاق، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الخميس.

وقد استطاع صالح الشهري، الذي يأتي دائماً في موعده، أن يسجل ثنائية الهلال في شباك الاتفاق. شباك فريق الاتفاق أصبحت لقمة سائغة للاعب الهلال صالح الشهري، وتحقق له مبتغاه إذا أراد.

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أراد أن يثبت نفسه في أول لقاء له مع الفريق سجل هدفًا في مرمى فرسان نجد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عندما فاز الهلال برباعية مقابل هدف، ليظل عالقًا في أذهان الهلاليين.

وجلس الفرنسي بافتيمبي جوميز مرة أخرى على مقاعد البدلاء مثلما حدث في المباراة الأولى، لتكن الفرصة سانحة أمام الشهري ليثبت نفسه مرة أخرى، وهذه المرة تختلف، فهو منح الهلال بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الملك، البطولة الغائبة من 2017.

صالح الشهري والذي انضم في أغسطس الماضي، على سبيل الإعارة لمدة عام، خاض 10 مباريات مع الهلال، سجل 5 أهداف.