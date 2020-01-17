مصر بالأحمر والمغرب بالأخضر فى كرة القدم النسائية بأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى الخاص بمباراة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، فى مواجهة المنتخب المغربى والمقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة، عن ارتداء المنتخب المصرى القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، وترتدى حارس المرمى اللون الموف، فيما يرتدى المنتخب المغربى طاقم أخضر كامل وترتدى حارس المرمى اللون الأصفر .

وعقد الاجتماع بحضور السيدة ميرفت حسين مراقب المباراة وطاقم التحكيم الجزائرى بقيادة لمياء عثمان حكم ساحة وفريال أسمى مساعد أول وحنان الغالى مساعد ثانى ومحجوبة مصطفى حكم رابع، وممثلى المنتخب الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية وعبد اللطيف امام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية ومصطفى منير المدرب العام للمنتخب المصرى ورحاب ممدوح المدير الإدارى والدكتور أحمد بسيونى طبيب المنتخب وشريف نعيم مسئول المهمات بالإضافة إلى مندوبى المنتخب المغربى بقيادة خديجة ايليا رئيس البعثة ومونيا سياس . وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء فى عمليات الإحماء ومراسم ما قبل بداية المباراة. ويلتقى منتخب مصر مع منتخب المغرب اليوم الجمعة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات والمقرر إقامتها على استاد بترو سبورت فى الثانية والنصف ظهرا .

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