شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالى أليو بادجى يشير بـ"نسر" الأهلى عقب وصوله مطار القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السنغالى أليو بادجى، مهاجم القلعة الحمراء الجديد، على التلويح بشعر "نسر الأهلى" عقب وصوله إلى مطار القاهرة، قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى وكان برفقته أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى بالإضافة إلى سمير عدلى.

ونشر بادجى، عبر حسابه على ستورى الخاص به بحساب انستجرام، فيديو وصورة وهو يشير بكلتا يديه بـ"علامة النسر" شعار الأهلى المميز.



بادجى

أبدى السنغالى آليو بادجي، المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء ووصوله الى القاهرة، وقال يادجى فى تصريحات للموقع الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "أنا فى القاهرة الآن.. يلا يا أهلى".

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وجاء أليو بادجى قائلا " الخطوة المهمة جدا فى حياته الاحترافية وأتمنى النجاح لى ولكم وأن نحقق بطولة دورى أبطال إفريقيا، أنا عائد لقارتى وأعلم قيمة الأهلى وواثق أننى سأتطور وأكتسب الكثير فى هذا النادى العريق وأعلم حجم الضغوطات فى الأهلى لكن على أن أتحلى دائما بالإيجابية، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، أحيانا تصيب وأحيانا تخطى لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح.





وأضاف صاحب الـ 22 عاما: "لدى بعض المعلومات عن الأهلى وأهميته الكبيرة داخل إفريقيا فهو الأكثر حصولا على دورى أبطال إفريقيا، أظن أكثر من 6 مرات، متأكد أنها خطوة مهمة للغاية فى مسيرتى الاحترافية و مستوى لاعبى الأهلى الكبير سيساعدنى على النجاح والتطور، تابعت الكثير من الأخبار الخاصة بالأهلى لأن لدى بعض الأًصدقاء الذين يلعبون فى الدورى المصري، ومن يدرى قد يكون الأهلى بوابتى للعب لمنتخب السنغال".

وصل السنغالى أليو بادجى، لاعب الأهلى الجديد، لمطار القاهرة منذ قليل، بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى وكان برفقته أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، بالإضافة إلى سمير عدلي.

من المنتظر أن يخضع بادجى لكشف طبى صباح، اليوم الجمعة، قبل الانخراط فى تدريبات الفريق، حيث ستكون بداية مشاركته فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى لجاهزية اللاعب على كافة المستويات البدنية والفنية.