شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعيد مصطفي محمد لتشكيل الزمالك امام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، علي عودة مصطفي محمد مهاجم الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، والتي ستقام علي استاد حرس الحدود، حيث يرغب كارتيرون في منح مصطفي محمد جرعة من اللياقة البدنية العالية قبل مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها 24 يناير الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

من ناحية أخري يخضع محمد أبو جبل حارس الزمالك، لكشف طبى اليوم الجمعة، على هامش مران الفريق الأبيض، لإعداده للمواجهة المقبلة أمام المصرى، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، يوم الاثنين المقبل، بعدما تعرض الحارس لإصابة فى لقاء الجونة، الذى أقيم بالأمس وانتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى.

وتألق محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الزمالك أمام الجونة حيث حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة خلال سير اللقاء وتعرض لإصابة قوية فى الكتف بسبب تدخل مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى، إلا إنه أكد للجهاز الطبى قدرته على استكمال اللقاء وهو ما حدث إلا إن الجهاز الطبى سيعمل على فصحه طبيًا للاطمئنان على كتفه قبل مواجهة المصرى.

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ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.