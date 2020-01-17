شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر فسخ عقد وليد أزارو بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر مسؤولو النادى الأهلى على فسخ عقد المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروى الأول، بعدما توصل الطرفان إلى صيغة اتفاق على إنهاء التعاقد مع اللاعب بالتراضى.

وكان رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قد أبدى رغبته فى التعاقد مع مهاجم إفريقى جديد، وعدم قناعته بالمستوى الذى قدمه «أزارو» مع الفريق فى كل المباريات التى شارك خلالها خلال فترة توليه القيادة الفنية. وأنهى مسؤولو النادى الأهلى جميع الإجراءات مع المهاجم السنغالى، اليو باجى، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوى، للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأعلنت إدارة النادى رسميًا عن ضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف. وعلمت «المصرى اليوم» أن الصفقة تكلفت ٢ مليون دولار للنادى النمساوى سيدفعها الأهلى على أقساط بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

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من جانبه قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة إنه بعد قيد اللاعب سيشارك فى جزء من مباراة المقاولون العرب المقبلة بالدورى لتجهيزه للمشاركة أمام النجم الساحلى فى دورى أبطال أفريقيا.

وكانت «المصرى اليوم» قد انفردت، فى عددها أمس، بخبر حسم مسؤولى القلعة الحمراء موقفهم من المهاجم الإفريقى، واتفاقهم مع «بادجى» على الانضمام إلى القلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم. وكان «فايلر» قد أوصى بضرورة التعاقد مع رأس حربة متميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لحل أزمة النقص العددى فى المهاجمين.

وحدد المدير الفنى «جيرالدو» و«أزارو» بالترتيب لاستبدال أحدهما خلال تلك الفترة، ولم يتلقَّ مسؤولو الأهلى أى عروض سوى لـ«جيرالدو» من الصفاقسى التونسى، فضلًا عن رغبة مسؤولى الكرة بالنادى.

يأتى هذا، فى الوقت الذى رفض فيه الأنجولى «جيرالدو» فكرة إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأبلغ مسؤولى النادى برغبته فى إكمال تعاقده مع القلعة الحمراء، أو منحه الاستغناء الخاص به فى حالة رغبة الجهاز الفنى فى عدم الإبقاء عليه فى قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة. وكان الأهلى قد تلقى عرضًا من الصفاقسى التونسى، يطلب خلاله استعارة الأنجولى «جيرالدو» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأبدى «فايلر» موافقته على إتمام الصفقة حتى يتسنى له قيد المهاجم السنغالى «باجى»، الذى بات على أعتاب الانضمام إلى القلعة الحمراء. وأبدى اللاعب، خلال الجلسة التى جمعته مع مسؤولى الأهلى، رغبته القوية فى البقاء مع الأهلى خلال الفترة الحالية، خصوصًا أنه لم يحصل على الفرصة الكاملة، وأن الفترة التى شارك فيها مع الأهلى سواء فى الموسم الحالى أو الموسم المنقضى نجح فيها فى صناعة الفارق بشهادة الجميع. وبعد إتمام الاتفاق مع «أزارو» بفسخ التعاقد بالتراضى، لاحت بوادر الأمل فى الأفق للاعب الأنجولى للبقاء فى القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم على الأقل، ما لم يتوصل الطرفان إلى أى اتفاق جديد خلال الساعات القليلة المقبلة.