شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل ملف «السعيد وجابر» للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أمير مرتضى منصور، على تأجيل ملف ضم صفقتى عمر جابر وعبدالله السعيد، لاعبى بيراميدز، لصفوف القلعة البيضاء، لبداية الموسم المقبل، وغلق صفحة التفاوض معهما لضمهما فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، بسبب تمسك ناديهما باستمرارهما حتى نهاية الموسم وتأجيل أى مفاوضات لرحيلهما لبداية الموسم المقبل.

ورجح مصدر مسؤول داخل نادى بيراميدز أن هناك مفاوضات تمت بالفعل بين مسؤولى الناديين، لكن تم الاتفاق على إرجائها لبداية الموسم المقبل بعد رفض الجهاز الفنى وإدارة الكرة ببيراميدز التفريط فى أى من اللاعبين، نظرا لحاجة الفريق لجهودهما فى بطولة كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفدرالية»، والتى يمضى الفريق فيها، ولديه هدف بالمنافسة على لقبها هذا الموسم.

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من جانبه، أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة، أن اكتمال القائمة وعدم وجود أماكن شاغرة يحول دون إبرام أكثر من صفقة فى يناير، مشيرا إلى أن الفريق كان فى أمس الحاجة لتدعيم خط الهجوم بمهاجم سوبر قناص، فقرر كارتيرون قيد الكونغولى كاسونجو كابونجو، مؤكدا أن عبدالله السعيد وعمر جابر من اللاعبين المميزين الذين يمثلون إضافة لأى فريق. وشدد المشرف على الكرة على أن الزمالك يضم مجموعة من اللاعبين المميزين فى جميع المراكز ولا نحتاج التدعيم فى أى مركز كما يحاول البعض تصدير أزمة فى بعض المراكز، مشيرا إلى أن كارتيرون لديه أكثر من لاعب يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن ويمكن توظيفهم بالشكل الأمثل فى البطولة الإفريقية، بجانب وجود أحمد عيد للاستعانة به فى المباريات المحلية.

من ناحية أخرى، يستأنف الفريق الكروى الأول تدريباته عقب الراحة التى منحها الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للاعبين عقب مباراة الجونة التى أقيمت أمس الأول، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المصرى البورسعيدى، المقررة يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، وقد قرر الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة من المران أمس لتجنب تعرضهم للإجهاد، خصوصا أن الفريق سيخوض مباراتين غاية فى الصعوبة، أمام المصرى البورسعيدى وأمام مازيمبى الكونغولى.

فيما خضع عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق، لأشعة لتحديد مدى إصابته، عقب تعرضه لشد فى العضلة الخلفية، وغادر على إثرها الملعب ليكمل الفريق المباراة بـ 10 لاعبين، وأشارت الفحوصات المبدئية إلى أن اللاعب تعرض لشد قوى قد يصل إلى درجة التمزق، ويحتاج لراحة وعلاج يصل لـ 3 أسابيع، لكن التشخيص النهائى سيتم إعلانه عقب ظهور نتيجة الأشعة مساء اليوم. كما خضع محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق، لجلسات علاجية بعد الإصابة التى تعرض لها فى الكتف، خلال مباراة الجونة، وسيحدد الجهاز الطبى إمكانية مشاركته فى مباراة المصرى البورسعيدى غدا السبت.