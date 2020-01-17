شكرا لقرائتكم كارتيرون يتجه إلى إراحة أشرف بن شرقي في مواجهة المصري المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية لدي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، بالاستمرار في اراحة المغربي اشرف بن شرقي في مباراة المصري بسبب مشاركته في عدد كبير من المباريات المتتالية الفترة الأخيرة ويحتاج لفترة راحة أطول من زملاءه، كما يعود محمود الونش أساسيا في خط الدفاع بدلا من محمد عبد الغني علي ان يبقي عبد الغني احتياطي استراتيجي لحازم امام في مركز الظهير الأيمن في مباراتي المصري ومازيمبي.

في نفس السياق قال كارتيرون ، إن الفوز على الجونة في عقر داره أمر مهم للغاية بالنسبة للزمالك، مشيداً بالأداء والنتيجة والحفاظ على نظافة الشباك.

وأكد أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، شارك في الوقت المناسب، كي يتم تجهيزه بدنيًا بالصورة المطلوبة ليعود بصورة مبهرة وقوية، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعب في لقاء الجونة.

وأشار إلى أنه يتبع السياسة الصحيحة بالتدوير ومنح الفرصة لجميع اللاعبين، لأن الفريق الأبيض يخوض مباريات متتالية في عدة بطولات، وهو الأمر الذي يجعله يدفع باللاعبين في عدة مناسبات ويريح البعض.

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من ناحية اخري يخضع محمد أبو جبل حارس الزمالك، لكشف طبى اليوم الجمعة، على هامش مران الفريق الأبيض، لإعداده للمواجهة المقبلة أمام المصرى، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، يوم الاثنين المقبل، بعدما تعرض الحارس لإصابة فى لقاء الجونة، الذى أقيم بالأمس وانتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى.

وتألق محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الزمالك أمام الجونة حيث حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة خلال سير اللقاء وتعرض لإصابة قوية فى الكتف بسبب تدخل مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى، إلا إنه أكد للجهاز الطبى قدرته على استكمال اللقاء وهو ما حدث إلا إن الجهاز الطبى سيعمل على فصحه طبيًا للاطمئنان على كتفه قبل مواجهة المصرى.

ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.