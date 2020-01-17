شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رنيم الجداوى لاعبة منتخب السلة فى الجامعات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مسئولى جامعة كنتاكى الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية ، بتكريم رنيم الجداوى لاعبة فريق كرة السلة بنادى سبورتنج السابقة ، بعد وصولها الى النقطة 1000 فى مسيرتها مع الجامعة التى تدرس بها.

وتلقت الجداوى منحة للدراسة و الاحتراف فى الجامعات الأمريكية ، عام و استطاعت أن تثبت أحقيتها فى رحلة الاحتراف وأن تكون سفيرة لمصر ، فى كرة السلة ، مثلما فعلت زميلتها نادين السلعاوى المحترفة فى دورى الجامعات الامريكية أيضا .

وتشارك الجداوى مع منتخب السلة ، فى البطولات سواء الأفريقية أو العربية، بالتنسيق مع جامعتها الامريكية ، حيث كانت أخر بطولة شاركت بها اللاعبة التصفيات الأفريقية التى أقيمت أغسطس الماضى .

يذكر أن هناك أكثر من لاعبة مصرية تخوض تجربة الدراسة و الاحتراف فى الجامعات الامريكية ، مثل نادين السلعاوى ، و التى استطاعت لاعبة النادى الأهلى لكرة السلة والمحترفة بجامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG، أن تصل إلى النقطة 1000 بدوري الجامعات الأمريكى، بعد عامين فقط من دراستها بأمريكا .

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وكذلك ريم موسى و التى انهت رحلتها وعادت مرة اخرى الى الملاعب المصرية عن طريق فريق الاهلى ، والتى انتقلت الى سموحة بعد رحلتها الاحترافية فى أمريكا .