شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رنيم الجداوى لاعبة منتخب السلة فى الجامعات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
وتلقت الجداوى منحة للدراسة و الاحتراف فى الجامعات الأمريكية ، عام و استطاعت أن تثبت أحقيتها فى رحلة الاحتراف وأن تكون سفيرة لمصر ، فى كرة السلة ، مثلما فعلت زميلتها نادين السلعاوى المحترفة فى دورى الجامعات الامريكية أيضا .
وتشارك الجداوى مع منتخب السلة ، فى البطولات سواء الأفريقية أو العربية، بالتنسيق مع جامعتها الامريكية ، حيث كانت أخر بطولة شاركت بها اللاعبة التصفيات الأفريقية التى أقيمت أغسطس الماضى .
يذكر أن هناك أكثر من لاعبة مصرية تخوض تجربة الدراسة و الاحتراف فى الجامعات الامريكية ، مثل نادين السلعاوى ، و التى استطاعت لاعبة النادى الأهلى لكرة السلة والمحترفة بجامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG، أن تصل إلى النقطة 1000 بدوري الجامعات الأمريكى، بعد عامين فقط من دراستها بأمريكا .
وكذلك ريم موسى و التى انهت رحلتها وعادت مرة اخرى الى الملاعب المصرية عن طريق فريق الاهلى ، والتى انتقلت الى سموحة بعد رحلتها الاحترافية فى أمريكا .
تصدر فريق كرة سلة الجزيرة، بقيادة محمد الكردانى المدير الفنى، قمة ترتيب فرق دورى سوبر السلة، للمراكز من الأول إلى الثامن، بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة من البطولة، بعدما خاض 9 مباريات، وفاز فى 8 وخسر واحدة فقط، برصيد 17 نقطة، حيث إن الفوز فى المباراة بكرة السلة يحتسب بنقطتين والخسارة بنقطة واحدة.
ويلى الجزيرة فريق الأهلى فى المركز الثانى برصيد 16 نقطة، حيث خاض 9 مباريات فاز فى 7 وخسر اثنتين، وتحتسب الخسارة بنقطة واحدة، وحل الاتحاد السكندرى ثالثا بـ 15 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، فاز فى 7 وخسر أخرى، أما سموحة فجاء فى المركز الرابع بالفوز فى 4 مباريات والخسارة فى 5 لقاءات ليصل رصيده الى النقطة 13.
وفيما يخص باقى المراكز فجاءت كالتالى: سبورتنج، الزمالك، مصر للتأمين، وطلائع الجيش.
ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبر على مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.
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