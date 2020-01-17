شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز اليو بادجي لمواجهة النجم بعد انتهاء اجراءات قيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز مسئولو النادي الأهلي السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلي المقبلة في بطولة دوري أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثاني صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

ووصل اليو بادجي القاهرة أمس الخميس تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوي، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة رابييد فيينا و اللاعب خلال الساعات الماضية وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح في حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد في النمسا لحسمها.

ورحّب المهاجم السنغالي باللعب للأهلي مما ساعد في تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادي رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر في إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالي وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً حيث تقترب الصفقة من الإتمام رسمياً مقابل 2 مليون دولار .

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وتأتي صفقة الاهلي مع المهاجم السنغالي بعدما ابدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالي حيث أكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالي ، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولي الاهلي عن المهاجم السنغالي أن لاعب رابيد فيينا النمساوي لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتي في مقدمتها ، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعني إمكانية إستجابته لتعليمات الجهاز الفني بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها وحسم الاهلي الصفقة بشكل شبه نهائي مقابل مليون و500 ألف دولار أي ما يقرب من 22 مليون جنيه.