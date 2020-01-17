شكرا لقرائتكم خبر عن الكأس مصرى.. تأهل طارق مؤمن ومحمد الشوربجى لنهائى جى بى مورجان للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائى المصرى، محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا لرجال الاسكواش، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة وبطل العالم المصنف الثالث عالميا، إلى الدور النهائى ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، المقامة حاليًا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب محمد الشوربجى على مواطنه كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، فى مباراة الدور نصف النهائى، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-8, 11-8 .

وفاز طارق مؤمن على المصنف الأول عالميا على فرج لاعب وادى دجلة، بنتيجة 3/2، فى مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 7-11, 8-11, 11-7.

يذكر أن مصر هيمنت على نصف النهائى بالكامل فى منافسات الرجال بتأهل كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجى بالإضافة إلى على فرج المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن المصنف الثالث وبطل العالم.

وكانت البطولة قد شهدت مفاجآت فى منافسات السيدات بخروج رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميًا من الدور ربع النهائى على يد الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالميا، كما ودعت نور الطيب المصنفة الرابعة البطولة من دور ال 16 عقب خسارتها أمام سلمى هانى.

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ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.