شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض التفريط في نجومه بسبب "الاستبدال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى بيراميدز التفريط في أي لاعب من صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وذلك نظرًا لعدم وجود أماكن شاغرة في قائمة الفريق السماوي لقيد لاعبون جديد لتدعيم الفريق، مع تمسك اتحاد الكرة بعدم تغيير نظام "الاستبدال" الذى تم الاتفاق عليه منذ بداية الموسم، ويمنح كل فريق أحقية استبدال 5 لاعبين في انتقالات بداية ونصف الموسم، واستنفد بيراميدز استبدالاته، حيث لم يتمكن النادي من قيد أحمد حمودى لاعب الأهلي السابق في الصيف الماضي، الأمر الذي يجبر المسئولون على الحفاظ على جميع اللاعبين وعدم التفريط في أي منهما حتى وأن كان لا يحصل على فرصة المشاركة في الوقت الحالي.

من جانبه أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، إنه لا يوجد مجال للتفريط في أي لاعب من صفوف الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتى تشاتشيتش سيمنح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل ضغط المباريات ومشاركة بيراميدز في ثلاث بطولات مختلفة "الدوري والكونفدرالية وكأس مصر" ويعاني الفريق من العديد من الإصابات الأمر الذي سيمنح كل لاعب فرصة حقيقية للظهور لاسيما وأن جميع المقيدون بالقائمة لاعبون على أعلى مستوى ولا غنى عنهم.

بعيداً عما سبق ،أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه في إطار المسئولية المجتمعية والدور الوطني الفاعل للنادي في المساهمة بإنجاح الأحداث الرياضية المصرية المختلفة، ورسم البسمة على وجوه ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء مصر الأبطال ونظرائهم من كافة الدول الإفريقية، فإنه يعلن ترحيب مجلس إدارة نادي بيراميدز بالتخلي عن خوض مواجهته الأفريقية المقبلة، على ملعبه "ستاد 30 يونيو"، من أجل استخدامه لصالح اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

وتلقى نادي بيراميدز، والمهندس ممدوح عيد خطابا من الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة، يشير فيه إلى خطاب رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص، يطلب فيه الحصول على حق استخدام ملعب النادي "ستادالدفاع الجوي" أيام 24 و25 و26 يناير الجاري للبطولة.

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وتقام البطولة لأول مرة وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 23 وحتى 31 يناير الجاري وبمشاركة 42 دولة أفريقية بإجمالي 768 مشاركا في 4 رياضات هي خماسيات كرة القدم بين وبنات، وكرة السلة بنين وبنات، وألعاب القوى والبوشي.

وشدد المدير التنفيذي لبيراميدز على المساندة الكاملة للنادي وإدارته من أجل إنجاح الدورة الأفريقية للأولمبياد الخاص في نسختها الأولى، مشيرا إلى أنهم اتخذوا قرار الموافقة على ترك الملعب للجنة المنظمة في الأيام المحددة بدون أدنى تردد، بهدف رسم البسمة على وجوه المشاركين في الدورة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لشرف كبير أن يستقبل ملعب النادي مثل هذا الحدث الكبير المميز، مشددا أن نادي بيراميدز سيقدم كل الدعم المطلوب لإنجاح الدورة.

وقرر النادي مخاطبة اتحاد الكرة لمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لنقل مباراته أمام إينوجو رينجرز بطل نيجيريا والمحدد لها ٢٦ يناير في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لملعب استاد القاهرة بسبب انشغال ملعب الدفاع بالدورة الأفريقية، وفي انتظار موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.