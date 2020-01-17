شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى مواجهة كينيا فى ثانى مواجهات أمم أفريقيا المؤهلة لـ طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواجه في الواحدة ظهر اليوم الجمعة ، منتخب مصر الأول لكرة اليد نظيره الكينى فى ثان لقاءاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 و التى تستضيفها تونس و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ويسعى منتخب مصر لكرة اليد إلى تحقيق الفوز فى ثان مواجهاته بالبطولة قبل أن يصطدم بالكونغو الديمقراطية يوم 19 يناير الجارى فى ختام مواجهاته بالدور الأول على صعيد المجموعة الأولى .

كما تشهد منافسات اليوم الثانى لقاءات مهمة على صعيد باقى المجموعات الأربعة بين كلا من ، زامبيا مع المغرب و الكاميرون مع الرأس الأخضر و ليبيا مع أنجولا والكونغو مع الجزائر وغينيا مع الكونغو الديمقراطية وتونس مع كوت ديفوار ونيجيريا مع الجابون .

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ويعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو أمال كبيرة على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال أحمد الأحمر و كريم هنداوى و على زين و إيهاب المصرى فضلا عن عناصر الشباب المتمثلة فى محسن رمضان و أحمد هشام " دودو " .

ومن المقرر أن يعقد باروندو جلسة مع اللاعبين على هامش محاضرة اللقاء لإصدار بعض التعليمات الخاصة باللقاء للوقوف على نقاط القوة و الضعف لدى الخصم و إعطاء تعليمات خاصة للدفاع لمواجهة الهجوم الخاطف .

وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.