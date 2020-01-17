جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-1-2020 والقنوات الناقلة

يقام في وقت متأخر من مباريات اليوم الجمعة 17-1-2020، ديربي لشبونة بين سبورتينج وبنفيكا لحساب الأسبوع ال17 من الدوري البرتغالي الممتاز، على أن تسقبها مباراة قمة أخرى بين بورتو وسبورتينج براجا.
وتفتتح مباريات اليوم بمباراة العدالة والنصر في ربع نهائي كأس ملك السعودية (خادم الحرمين الشريفين)، بعد ساعات قليلة من الفوز الصعب للهلال على الاتفاق بهدفين لهدف بعد التمديد لأشواط إضافية.
وتقام تلك المباراة في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينيتش، بينما تقام مباراة ديربي لشبونة على الساعة 21:15 بتوقيت جرينيتش.
وإذا ما انتهى لقاء العدالة والنصر في وقته الأصلي، يمكنكم متابعة مباراة نهائي كأس قطر بين الدحيل والسد، والتي ستشهد صدام قوي بين المدرب البرتغالي “فاريا” والإسباني “تشافي“.
وفي إسبانيا، ستنطلق مباريات الأسبوع ال20 من منافسات لا ليجا بمباراة ليجانيس وخيتافي، وسيفتقد نجم وسط خيتافي “فيصل فجر” لمواجهة مواطنه المغربي “يوسف النصيري“، الهداف التاريخي لنادي ليجانيس، بعدما إلتحق بصفوف إشبيلية ليلة أمس الخميس نظير 20 مليون يورو بعقد سيمتد حتى يونيه 2025.
إليكم جدول مباريات اليوم الجمعة 17-1-2020
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المباراة ????
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الموعد ⏰ – القناة الناقلة ????
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البطولة ????
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العدالة – النصر
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الساعة 14:55 بتوقيت جرينيتش، 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت السعودية.
القناة الرياضية السعودية الأولى
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كأس الملك (خادم الحرمين الشريفين) – دور ال8
|
ليجانيس – خيتافي
|
20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية
قناة بي إن سبورتس 3
|
الدوري الإسباني – الأسبوع 20
|
شالكه – بوروسيا مونشنجلادباخ
|
19:30 جرينيتش، 21:30 مصر، 22:30 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 5
|
الدوري الألماني – الأسبوع 18
|
بورتو – سبورتينج براجا
|
19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية.
قناة آر تي بي إنترنشونال – قناة آر تي بي أفريقيا – قناة سبورتس تي في 2
|
الدوري البرتغالي – الأسبوع 17
|
سبورتينج لشبونة – بنفيكا
|
21:15 جرينيتش، 23:15 مصر، 00:15 السعودية صباح يوم 17 يناير.
قناة سبورت تي في 1 + قناة سبورت كلوب 2 سلوفينيا + قناة زيجو سبورت فوتبول
|
الدوري البرتغالي – الأسبوع 17
|
فولهام – ميدلسبره
|
19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 2 + قناة سكاي سبورتس البريطانية
|
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى تشامبيونشيب – الأسبوع 28
|
الدفاع الحسني الجديدي – سريع وادي زم
|
18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 22:00 السعودية.
القناة الرياضية المغربية لايف اتش دي
|
الدوري المغربي للمحترفين – الأسبوع 13
|
جرانفيل – مارسيليا
|
20:05 جرينيتش، 22:05 مصر، 23:05 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 6
|
كأس فرنسا – دور ال32
|
الدحيل – السد
|
16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية.
قناة بي إن سبورتس المجانية
|
كأس قطر – النهائي
|
النصر – شباب الأهلي دبي
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16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية.
قناة الشارقة الرياضية – قناة دبي الرياضية الأولى – قناة أبو ظبي الرياضية الأولى
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كأس الإمارات (الخليج العربي) – النهائي
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