جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-1-2020 والقنوات الناقلة

يقام في وقت متأخر من مباريات اليوم الجمعة 17-1-2020، ديربي لشبونة بين سبورتينج وبنفيكا لحساب الأسبوع ال17 من الدوري البرتغالي الممتاز، على أن تسقبها مباراة قمة أخرى بين بورتو وسبورتينج براجا.

وتفتتح مباريات اليوم بمباراة العدالة والنصر في ربع نهائي كأس ملك السعودية (خادم الحرمين الشريفين)، بعد ساعات قليلة من الفوز الصعب للهلال على الاتفاق بهدفين لهدف بعد التمديد لأشواط إضافية.

وتقام تلك المباراة في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينيتش، بينما تقام مباراة ديربي لشبونة على الساعة 21:15 بتوقيت جرينيتش.

وإذا ما انتهى لقاء العدالة والنصر في وقته الأصلي، يمكنكم متابعة مباراة نهائي كأس قطر بين الدحيل والسد، والتي ستشهد صدام قوي بين المدرب البرتغالي “فاريا” والإسباني “تشافي“.

وفي إسبانيا، ستنطلق مباريات الأسبوع ال20 من منافسات لا ليجا بمباراة ليجانيس وخيتافي، وسيفتقد نجم وسط خيتافي “فيصل فجر” لمواجهة مواطنه المغربي “يوسف النصيري“، الهداف التاريخي لنادي ليجانيس، بعدما إلتحق بصفوف إشبيلية ليلة أمس الخميس نظير 20 مليون يورو بعقد سيمتد حتى يونيه 2025.

إليكم جدول مباريات اليوم الجمعة 17-1-2020