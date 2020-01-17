جدول مواعيد مباريات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة لطوكيو 2020

المباراة ????????
التاريخ ???? الموعد ⏰
المجموعة ???? + الجولة ???? + الملعب ????
العراق (1-1) أستراليا
الاربعاء 8-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية
المجموعة A – الجولة الأولى
ملعب تاماسات ????
تايلاند (5-0) البحرين
الاربعاء 8-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة A – الجولة الأولى
ملعب راجامانجالا ????
أوزبكستان (1-1) إيران
الخميس 9-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية
المجموعة C – الجولة الأولى
ملعب تينسولانون ????
قطر (2-2) سوريا
الخميس 9-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية
المجموعة B – الجولة الأولى
ملعب تاماسات ????
اليابان (1-2) السعودية
الخميس 9-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة B – الجولة الأولى
ملعب تينسولانون ????
كوريا الجنوبية (1-0) الصين
الخميس 9-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة C – الجولة الأولى
ملعب تينسولانون ????
فيتنام (0-0) الإمارات
الجمعة 10-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية
المجموعة D – الجولة الأولى
ملعب شانج آرينا ????
كوريا الشمالية (1-2) الأردن
الجمعة 10-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة D – الجولة الأولى
ملعب شانج آرينا ????
البحرين (2-2) العراق
السبت 11-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية
المجموعة A – الجولة الثانية
ملعب تاماسات ????
أستراليا (2-1) تايلاند
السبت 11-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة A – الجولة الثانية
ملعب تاماسات ????
السعودية (0-0) قطر
الأحد 12-1-2020، الساعة 10:15، بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية
المجموعة B – الجولة الثانية
ملعب تاماسات ????
إيران (1-2) كوريا الجنوبية
الأحد 12-1-2020، الساعة 10:15، بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية
المجموعة C – الجولة الثانية
ملعبتينسولانون ????
سوريا (2-1) اليابان
الأحد 12-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة B – الجولة الثانية
ملعب تاماسات ????
الصين (0-2) أوزبكستان
الأحد 12-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة C – الجولة الثانية
ملعب تينسولانون ????
الإمارات (2-0) كوريا الشمالية
الاثنين 13-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية
المجموعة D – الجولة الثانية
ملعب شانج آرينا ????
الأردن (0-0) فيتنام
الاثنين 13-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة D – الجولة الثانية
ملعب شانج آرينا ????
تايلاند (1-1) العراق
الثلاثاء 14-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة A – الجولة الثالثة
ملعب راجامانجالا ????
أستراليا (1-1) البحرين
الثلاثاء 14-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة A – الجولة الثالثة
ملعب تاماسات ????
أوزبكستان (1-2) كوريا الجنوبية
الاربعاء 15-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية
المجموعة C – الجولة الثالثة
ملعب تاماسات ????
الصين (0-1) إيران
الاربعاء 15-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية
المجموعة C – الجولة الثالثة
ملعب تينسولانون ????
السعودية (1-0) سوريا
الاربعاء 15-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة B – الجولة الثالثة
ملعب تاماسات ????
قطر (1-1) اليابان
الاربعاء 15-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة B – الجولة الثالثة
ملعب راجامانجالا ????
الأردن (1-1) الإمارات
الخميس 16-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة D – الجولة الثالثة
ملعب شانج آرينا ????
فيتنام (1-2) كوريا الشمالية
الخميس 16-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية
المجموعة D – الجولة الثالثة
ملعب راجامانجالا ????
كانت هذه تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة لطوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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