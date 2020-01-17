رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم الأحد 19 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب :- وسوف تقام المباراة بين فريق الأهلي وفريق المقاولون العرب في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة بين الفريقين في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ترتيب الأهلي قبل المباراة القادمة في الدوري المصري :- Advertisements ويحتل النادي الاهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بعد الفوز في جميع مباريات الدوري حتى الآن خلال 11 جولة، بينما يحل فريق المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وكان نادي المقاولون العرب قد حقق الفوز على فريق اف سي مصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، بينما فاز فريق الأهلي على فريق طنطا بنتيجة كبيرة 5-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا :- وتعادل النادي الاهلي مع فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بنتيجة هدف لكل في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيلتقي الفريق الأحمر ضد فريق النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة بعد مباراة المقاولون العرب في الدوري، وتعد هذة المباراة نارية من أجل تحقيق الثلاث نقاط في المجموعات.