اخبار الرياضه

رياضة | موعد مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:04 ص

448%247cview

Advertisements

النصر والعدالة

النصر والعدالة

أمل الحلفاوي

377%247cview

Advertisements


يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسه العدالة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، غداً الجمعة.

موعد مباراة النصر والعدالة في كأس الملك

Advertisements

ويقام اللقاء بين النصر والعدالة، عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت ، والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

النصر يسعى لاستعادة بريقه، وذلك بعد أدائه المتراجع في آخر لقائين، إذ أنه في آخر لقاء له في الدوري انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف.

أما في اللقاء الذي يسبقه في دور الـ16 من كأس الملك، حسم بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في كأس الملك

وتذاع المباراة التي تجمع بين النصر والعدالة، ضمن منافسات كأس الملك، على قناة السعودية الأولى.

جدير بالذكر أن الفائز من لقاء النصر والعدالة، سيلاقي الفائز من مباراة الأهلي والوحدة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

355%247cview

Advertisements

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا