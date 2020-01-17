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رياضة | عبدالله المعيوف يجدد حبه في قلوب جماهير الهلال

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الجمعة 17/يناير/2020 - 05:50 ص

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عبدالله المعيوف حارس الهلال

عبدالله المعيوف حارس الهلال

أمل الحلفاوي

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انتشرت تساؤلات كثيرة حول تجديد عقد عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وخرج اللاعب ليجيب.

وقد أكد عبدالله المعيوف، أنه انهى اتفاقه مع إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، على تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

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وقال المعيوف في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء لقاء فريقه أمام الاتفاق، " أنا ابن الهلال ولا يمكن أن أساومه على شيء، والنادي يعرف كيف يقيم عبدالله، ولن أفرض شيء عليه".

وتابع، "معي أكثر من لاعب في الفترة الحالية شارفت عقودهم على الانتهاء، ولست مستعجلاً على التجديد".

واستكمل، "لن أقيم أدائي في الفترة الأخيرة، ولكن بداية من 2016 حققت إنجازات كثيرة آخرها تحقيق كأس آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف المعيوف أن الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، يعتمد على عمل تغيير بين اللاعبين، نظراً لضغط المباريات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية".

وأشار إلى أن لاعبو الهلال يقدمون كل ما لديهم لإسعاد الجماهير الهلالية.

جدير بالذكر أن الهلال استطاع أن يفوز على نظيره الاتفاق بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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