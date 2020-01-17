رياضة | عبدالله المعيوف يجدد حبه في قلوب جماهير الهلال



انتشرت تساؤلات كثيرة حول تجديد عقد عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وخرج اللاعب ليجيب.

وقد أكد عبدالله المعيوف، أنه انهى اتفاقه مع إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، على تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

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