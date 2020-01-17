رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز



تنطلق غدا السبت 18 يناير منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بأول ثلاث مباريات في الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وتلعب غدا ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وجاءت مواعيدهم كالآتي: انبي × اف سي مصر وتلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت القاهرة. Advertisements الإنتاج الحربي × حرس الحدود بينما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة. سموحة × الإسماعيلي فيما تلعب هذه المباراة غدا في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة. متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها المارد الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي: 1- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز 9 أهداف

2- محمد شريف لاعب إنبي 7 أهداف

3- حسام حسن لاعب سموحة 6 أهداف

4- وليد سليمان لاعب الأهلي 5 أهداف

5- محمد سالم لاعب المقاولون العرب 5 أهداف

6- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب 5 أهداف

7- حسين الشحات لاعب الأهلي 4 أهداف

8- مصطفى محمد لاعب الزمالك 4 أهداف

9- عمر الحلواني لاهب حرس الحدود 4 أهداف

10- أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك 4 أهداف