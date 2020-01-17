رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020 بث مباشر

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ20"

ديبورتيفو ليجانيس ضد خيتافي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ18"

شالكه ضد بروسيا مونشنجلادباخ، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "الدور ربع النهائي"

العدالة ضد النصر، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.