كشف الكابتن "محمد زيدان" لاعب منتخب مصر السابق عن مفاوضاته مع الأهلي في 2008 قائلا : عدلي القيعي كان يتفاوض معي بشكل قوي أن اعود لمصر وانضم للأهلي وكنت في عز تالقي في الدوري الألماني
وتابع "زيدان" خلال تصريحات تلفزيونية لـ "قناة أون سبورت" : كنت رافض العودة لمصر وأريد الاستمرار في الأحتراف وأيضًا كان هناك مفاوضات في السعودية
وأضاف أن "يورجن كلوب" رفض أنضمامي لمنتخب مصر في 2006 لأننا كنا ننافس على الهبوط وكنت منضم لفريق ماينز الألماني منذ فترة بسيطة , عندما فاز المنتخب بكأس أمم إفريقيا 2006 ندمت بسبب عدم وجودي معهم في هذا التوقيت
كانت هذه تفاصيل خبر محمد زيدان: الأهلي فاوضني في 2008 وكان من الصعب أن أترك أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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