محمد زيدان: الأهلي فاوضني في 2008 وكان من الصعب أن أترك أوروبا

كشف الكابتن "محمد زيدان" لاعب منتخب مصر السابق عن مفاوضاته مع الأهلي في 2008 قائلا : عدلي القيعي كان يتفاوض معي بشكل قوي أن اعود لمصر وانضم للأهلي وكنت في عز تالقي في الدوري الألماني

وتابع "زيدان" خلال تصريحات تلفزيونية لـ "قناة أون سبورت" : كنت رافض العودة لمصر وأريد الاستمرار في الأحتراف وأيضًا كان هناك مفاوضات في السعودية

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وأضاف أن "يورجن كلوب" رفض أنضمامي لمنتخب مصر في 2006 لأننا كنا ننافس على الهبوط وكنت منضم لفريق ماينز الألماني منذ فترة بسيطة , عندما فاز المنتخب بكأس أمم إفريقيا 2006 ندمت بسبب عدم وجودي معهم في هذا التوقيت