شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يُغلق باب الرحيل أمام ميسى العرب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولى النادى الإسماعيلى باب الرحيل أمام الدولى العراقى همام طارق لاعب الفريق بداعى الحاجة لجهوده خلال منافسات البطولة العربية وبطولة الدوري والكأس، حيث رفض مسئولى القلعة الصفراء فكرة رحيل اللاعب الذى يرتبط بعقد ممتد مع الدراويش موسماً أخر بخلاف الموسم الحالى ،وكشف مصدر مقرب من همام طارق عن رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الصفراء سواء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير، وقال مصدر مقرب من همام طارق إن اللاعب أخطر إدارة الإسماعيلي برغبته في الرحيل لعدم شعوره بالراحة داخل قلعة الدراويش بالإضافة لامتلاك اللاعب عروض خليجية.

وكشف نفس المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أن همام طارق توترت علاقته بالنادي الاسماعيلي بعد رفض الإدارة مشاركة اللاعب مع منتخب العراق في بطولة خليجي 24 التي أقيمت بقطر بداعي أنها بطولة ودية والدراويش مرتبط بمباريات رسمية في نفس التوقيت.

ويضيف المصدر: "همام طارق رفض المشاركة في مباريات الإسماعيلي بداعي شعوره بالإجهاد وحاجته للراحة ووافق علي الجهاز الفني علي إراحته أسبوعًا ليحزم حقائبه ويتوجه لدبي لقضاء الإجازة هناك قبل أن يخطر الإدارة بعزمه الرحيل عن الدراويش"

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وتعاقد الاسماعيلى مع همام طارق الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر وخاض اللاعب الملقب بميسى العرب تجارب احترافية منها الأهلي والظفرة الإماراتيين، بعد أن رحل عن القوة الجوية العراقي في صيف 2013 ، ويجيد صاحب الـ23 عامًا اللعب في عدة مراكز بجانب الجناح الأيسر، كالجناح الأيمن والوسط المهاجم كذلك.

بعيداً عما سبق، بدأ الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح فى تكثيف جهودهم من أجل تنظيم مباراة ودية عقب كل لقاء رسمى.

جاء ذلك ، بناءًا على طلب من المدير الفنى الفرنسى الجديد ديديه جوميز من أجل التعرف بشكل أكبر على قدرات جميع اللاعبين إضافة لتجهيز البدلاء والمستبعدين تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم نظرا لضيق الوقت بين المباريات.

وكان الفريق قد عاد لتلك الإسْتِراتِيجيَّة عقب لقاء الجيش بالجولة الماضية بالدورى حيث خاض الفريق ودية أمام الترسانة وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.