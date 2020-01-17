شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يواجه المغرب فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، مباراة الذهاب بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات أمام نظيره المغربى، باستاد بتروسبورت، وتقام المباراة بحضور ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

وظهرت علامات التركيز الشديد والجدية علي اللاعبات خلال المران الأخير الذى أقيم أمس، وركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب الحراس علي النواحي الفنية وطريقة اللعب والتكتيك الذي يخوض به منتخبنا المباراة ، وشارك في التدريبات الأخيرة جميع اللاعبات بعد عودة هنا وجيه ودنا نده للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق بعد التعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل.

ويغيب عن منتخب مصر فى المباراة اللاعبتان نادية رمضان وليلى زاهر بسبب قرار الفيفا بمنع مواليد 2006 من المشاركة فى التصفيات، وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق المشرف على الكرة النسائية أنها قامت بعمل جميع المحاولات لحل الأزمة إلا أن الاتحاد الدولي أصر علي عدم مشاركة اللاعبات مواليد 2006 وقام حسين عبد اللطيف بإبلاغ اللاعبتين نادية وليلي وظهرت علامات التأثر الشديد ووصلت لحد البكاء حيث كانتا يرغبن في المشاركة مع المنتخب في مباراة المغرب بعد فترة من الاستعداد والتركيز من أجل تحقيق حلم تمثيل منتخب مصر بشكل رسمي في تصفيات كاس العالم.

أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف العام على الكرة النسائية على موافقة الجهات الأمنية بشأن السماح بحضور الف مشجع فى مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة أمام نظيره المغربى المقرر لها عصر اليوم بملعب بترو سبورت فى ذهاب الدور الاول من تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم، وتم إعداد كشوفات باسماء الراغبين فى حضور المباراة لتسليمها للجهات الامنية لاعتمادها.