شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يقرر تأجيل مواجهة الإسماعيلي والاتحاد 48 ساعة.. ومجلس الدراويش يحفز اللاعبين بـ«المكافآت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد العربى لكرة القدم، رسميا، تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى ضمن منافسات إياب دور الـ 8 للبطولة العربية للأندية الأبطال، والتى كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 يناير الجارى، لتقام يوم الأحد الموافق 26 يناير باستاد الإسماعيلية فى تمام الساعة السادسة مساءً. وكان الإسماعيلى قد فاز فى مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد الإسكندرية منذ أسبوعين، بهدف نظيف، أحرزه محمد الشامى، وسيواجه الفائز من المباراة، الفائز من مجموع مواجهتى الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4/0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3/0 فى اللقاءين. وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى إدارة المباراة للمغربى رضوان جيد ويُعاونه اكركاد مصطفى وهزاكاو لحسن، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

فى نفس السياق، رصدت إدارة نادى الإسماعيلى مكافآت ضخمة للفريق حال تخطى عقبة الاتحاد السكندى والصعود للدور قبل النهائى، حيث يسعى مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان إلى الوصول إلى دور نصف النهائى من أجل المنافسة على البطولة بقوة، لاسيما بعد النتائج السيئة فى بطولة الدورى العام. يذكر أن الفائز بالبطولة العربية يحصل على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.