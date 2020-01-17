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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. تشيلسي يجدد عقد لاعبه الشاب ريس جيمس حتى 2025
الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
أعلن نادى تشيلسي الإنجليزي، أمس الخميس، عن تجديد عقد مدافعه الشاب ريس جيمس، صاحب الـ20 عاما، لمدة 5 سنوات ونصف، ليستمر مع الفريق حتى صيف عام 2025، بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب هذا الموسم مع الفريق، فى جميع المسابقات.
وشارك جيمس مع تشيلسي هذا الموسم، فى 18 مباراة بجميع المسابقات، وسجل هدفه الأول بقميص البلوز، فى مرمى فريق جريمبسى تاون، فى كأس الرابطة الإنجليزية.
قال مدافع الفريق اللندنى، بعد توقيعه على عقد الجديد،:"لقد كان حلمى أن أتواجد مع تشيلسي، وتوقيعى على عقد لمدة 5 سنوات ونصف ، يعد بمثابة حلم كبير لى ولعائلتى".
ويحتل تشيلسي المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 39 نقطة، بينما يتصدر ليفربول المسابقة، برصيد 61 نقطة.
ويستعد البلوز، لمواجهة مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.
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