روما يهزم بارما ويتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

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أصبح روما الفريق الوحيد الذي يفوز خارج ارضه في ثمن نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، الخميس على مضيفه بارما 2-صفر ليضرب موعدا في ربع النهائي مع يوفنتوس.

على ملعب "اينيو تارديني" في بارما، افتتح لاعب الوسط الدولي لورنتسو بيليغريني التسجيل لروما بعد تبادله الكرة مع الكرواتي نيكولا كالينيتش داخل المنطقة "خذ وهات"، فسدد كرة لولبية جميلة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس سيموني كولومبي (49).

وضمن روما التأهل في الشوط الثاني من ركلة جزاء اثر لمسة يد داخل المنطقة حملت توقيع بيليغريني (23 عاما) أيضا (76).

والى غياب عدة لاعبين بسبب الاصابة، افتقد روما ايضا مهاجمه البوسني ادين دزيكو بسبب الايقاف.

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وكان تورينو تغلب على جنوى بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1، نابولي على بيروجيا 2-صفر، لاتسيو حامل اللقب على كريمونيزي 4-صفر، انتر على كالياري 4-1، فيورنتينا على اتالانتا 2-1، ميلان على سبال 3-صفر ويوفنتوس على اودينيزي 4-صفر وجميعهم على ملعبهم.

ويلتقي في ربع النهائي بين 21 و29 كانون الثاني/يناير الجاري نابولي مع لاتسيو وروما مع يوفنتوس وميلان مع تورينو وانتر مع فيورنتينا.

وعوض روما جزئيا خسارتين أمام تورينو ويوفنتوس في الدوري حيث يحتل المركز الخامس، فيما يحتل بارما المركز السابع بفارق 7 نقاط عن فريق العاصمة.

ملخص المباراة: