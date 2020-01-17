شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة زايد للابداع تكرم عماد النحاس بعد اختياره كأفضل مدير فني بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقيم مؤسسة زايد للإبداع حفلا تكريميا لعماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة، على خلفية اختياره أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام 2019، بناء على معايير معينة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه 643 ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من 20 خبيرا رياضيا بالاضافة الى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع.

وتلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميا من المؤسسة متضمنا النتيجة وإقامة حفل.

ومن جانبه أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن النحاس يستحق التكريم في جميع الاستفاءات بفضل الأداء والنتائج التي يقدمها الفريق تحت قيادته مبديا سعادته بالاختيار .

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، كما يمتلك المقاولون ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف حتى الآن، فيما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.

ويعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيري هدافين المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهم ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، فى 9 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه ثمانية أهداف .

واستأنف المقاولون تدريباته، الإثنين الماضي على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادًا لمباراة الأهلي، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الفريق مع نادي مصر.