شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الكروى بنادى سموحة اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً السبت فى الجولة الرابعة عشر بالدورى على ستاد المكس بالاسكندرية فى أولى مواجهات حمادة صدقى كمديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن والتى يسعى فيها الفريق للعودة للإنتصارات التى غابت خلال المباريات الثلاث الأخيرة والتى خسر فيها سموحه لقاءين أمام المصرى البورسعيدى ووادى دجلة والتعادل أمام حرس الحدود وهو ما جمد رصيده عند 18 نقطة فى المركز السابع بمسابقة الدورى .

ومن المقرر أن يجرى حمادة صدقى بعض التغييرات الطفيفة فى تشكيلة الفريق أملا فى تحسن النتائج بعدما استدعى عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباريات الماضية وأكد لهم أن أداء التدريبات سيكون المعيار الأساسى أمامه للمشاركة فى المباريات بشكل رسمى وأنه سيفتح صفحة جديدة مع كافة اللاعبين سواء الأساسيين أو الأحتياطيين للإختيار فيما بينهم وهو ما أدى لوجود حالة من الأرتياح لدى بعض اللاعبين على رأسهم الثنائى السيد فريد وأحمد حسن مكى اللذان ابتعدا عن المشاركة تماما منذ انطلاق المسابقة .

بعيداً عما سبق ، يعود إيريك تيسمبى، لاعب سموحة السابق، للانضمام من جديد للفريق فى الميركاتو الحالى بدلا من الكاميرونى لوانجا، بعدما تم الاستغناء عنه فى بداية الموسم ولم يشارك اللاعب مع أى نادٍ، وهو ما سهل من عودته من جديد للفريق السكندرى، خاصة أنه كان سيحصل على كافة حقوقه المادية نظرا لفسخ التعاقد من طرف واحد، وهو ما جعل الإدارة ترحب بعودته من جديد للاستفادة منه حتى نهاية الموسم .

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جاء ذلك بعدما قرر مجلس إدارة سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، فسخ التعاقد مع الكاميرونى رونالد لوانجا مهاجم الفريق والذى تعاقد معه مجلس الإدارة منذ بداية الموسم الحالى بناءً على رغبة حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق.

فى الوقت الذى تعاقد فيه سموحة مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب لمدة 3 سنوات فى الصفقات الشتوية الحالية، بالإضافة لوجود الثنائى حسام حسن وأحمد حسن مكى، كما لم يثبت المهاجم الكاميرونى أحقيته بالتواجد مع الفريق حيث أنه لم يحرز سوى هدفين للفريق السكندرى، بالرغم من مشاركته مع الفريق طوال الأسابيع الماضية إلا أنه لم يثبت جدارته بالبقاء وهو ما أكد عليه المدير الفنى الجديد حمادة صدقى .

ويعاون حمادة صدقى فى الجهاز الفنى لسموحة كلا من أحمد عبد الفتاح كمدرب عام وخميس جعفر مدرب مساعد وأحمد ناجى مدربا لحراس المرمى بالإضافة لمخطط أحمال أجنبى .