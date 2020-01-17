محمد زيدان: صلاح مثل رونالدو وميسي في الاحترافية.. لكنني لم أكن كذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:



اكد محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق وبروسيا دورتموند الألماني أن محمد صلاح هداف ونجم ليفربول يسخر حياته بالكامل من أجل كرة القدم التي يتعامل معها باحترافية كاملة.

وفي تصريحات لـ"أون سبورت" قال محمد زيدان :"لو كنت أكثر تركيزاً في كرة القدم والتدريبات وعشت الحياة الاحترافية، لحققت ما حققه صلاح، لكنني افتقدت هذه الأشياء".

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محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، وثالث أفضل لاعب في أوروبا والعالم مرة، ورابع أفضل لاعب في العالم مرة، والمركزين الخامس والسادس مرة لكل منها في جائزة بالون دور.

وأضاف زيدان :"محمد صلاح يركز في كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو وميسي، البعض يقول أن قدراتي الفنية أفضل من صلاح 100 مرة، لكنه أكثر تركيزاً واحترافية".

وأنهى نجم بروسيا دورتموند السابق :"أبو تريكة أيضاً لو حصل على فرصة صلاح لحقق إنجازاً مماثلاً له عالمياً، الحياة الاحترافية التي يعيشها صلاح واهتمامه بالتدريبات وببناء العضلات هي ما يميزه".