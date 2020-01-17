روما يضرب موعدًا ناريًا مع يوفنتوس في كأس إيطاليا

أكمل روما، عقد المتأهلين لدور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا، عقب فوزه 2-0 على مضيفه بارما، اليوم الخميس، في ختام مباريات دور الستة عشر للمسابقة.



وتقمص لورينزو بيليجريني دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي فريق العاصمة الإيطالية في الدقيقتين 49 و76 من ركلة جزاء.



بهذا الفوز، ثأر روما لخسارته بالنتيجة ذاتها أمام بارما خلال لقاء الفريقين الذي جرى ببطولة الدوري في تشرين ثان/نوفمبر الماضي على ملعب (إينيو تارديني)، الذي استضاف لقاء الخميس.



وضرب روما موعدا ناريا مع يوفنتوس في دور الثمانية، بعدما تغلب السيدة العجوز على ضيفه أودينيزي.





المصدر: موقع كورة

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