رياضة | زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد زيدان نجم منتخب مصر وبوروسيا دورتموند السابق، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أشاد بمهاراته عندما لعب تحت قيادته مع دورتموند.

وقال زيدان في تصريحات تلفزيونة عبر قناة " اون سبورت": كلوب أخبرني أن إمكانياتي أعلى من محمد صلاح ولكن العديد من الأمور البدنية والجسدية التي لم تساعدني على اتخاذ طريق صلاح بالإضافة الى إنشغالي بشكل أكبر بمتع الحياة بعكس صلاح.

وأضاف: المستوى الذي يقدمه صلاح بسبب اهتمامه بشكل أكبر في مقارعة نجوم العالم أمثال ميسي وكريستيانو والاهتمام بالنواحي الجسدية التي تساعدة على ثبوت المستوى.