رياضة | مواعيد مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يترقب عشاق كرة القدم انطلاق منافسات الجولة الخامسة عشر من من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، وتستمر حتى السبت 25 يناير.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين:-

مباراة الفتح ضد ضمك يواجه الفتح نظيره ضمك، يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الفتح في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، فيما يأتي ضمك في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

مباراة الأهلي ضد الرائد يواجه الأهلي فريق الرائد، يوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والتاسعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الرابع.

مباراة الفيحاء ضد التعاون يلتقي الفيحاء بنظيره التعاون، يوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في تمام الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية، والرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الفيحاء في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

مباراة النصر ضد الاتفاق يواجه النصر فريق الإتفاق، يوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش. Advertisements

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوؤي السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

مباراة الحزم ضد الوحدة يلتقي الحزم بنظيره الوحدة، يوم الجمعة، على ملعب الملك عبدالعزيز. في تمام الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والتاسعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

ويحتل الحزم المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

مباراة أبها ضد الفيصلي يواجه أبها فريق الفيصلي، يوم السبت، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في تمام الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، والثالثة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية، والرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويتواجد أبها في المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما يأتي الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

مباراة الهلال ضد الشباب ويواجه الهلال نظيره الشباب، يةم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، الساعة الخامسة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

مباراة الاتحاد ضد العدالة يواجه الاتحاد نظيره العدالة، يوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والتاسعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.